Manisa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle yüzlerce askerin hastaneye kaldırılmasının ardından gözaltına alınanların sayısı 24'e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında yemek şirketinin yöneticileri de Manisa’da 731 askerin zehirlenme vakası araştırmaları sürüyor. Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürü Yaşar Coşkun’dan açıklamalar geldi. Kışlaya en az 1 dönem asker alınmayacak. Cumhuriyet Kadınları Derneği de askerlerin tedavi edildiği hastane önünde eylem yaptı.var.

Manisa’da 731 askerin zehirlenmesine sebep olan olayla ilgili araştırmalar sürüyor.



1.Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’ndaki olay sonrası çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.



Zehirlenme vakasının şebeke suyundan olabileceği iddiasını Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Yaşar Coşkun yalanladı.



Zehirlenme vakalarının yaşandığı kışlalarda askeriye kendi su şebekesini kullandığını belirtten Çoşkun, şehir şebeke suyunu kullananlarda şu ana kadar rastlanan herhangi bir vaka olmadığını duyurdu.



Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek ise yaptığı açıklamada 16 askerin tedavi altında olduğunu ilk belirlemelere göre gıda zehirlenmesi olduğunu ve asılsız haberlerle ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu.



Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, olayla ilgili tetkiklerin sürdüğünü belirtti. Vali, kışlaya en az bir dönem yeni asker alınmayacağını söyledi.



Vali, gözaltı sayısının 24'e yükseldiğini, aralarında şirket yöneticileri de olduğunu aktardı.



Cumhuriyet Kadınları Derneği zehirlenen askerlerin tedavi gördüğü hastane önünde açıklama yaptı.



CKD Genel Başkan Yardımcısı Pınar Gül, olayın sorumlusunun Mehmetçiğin mutfağına kadar sokulan özelleştirme politikası olduğunu belirtti.



Pınar Gül, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ı istifaya çağırdı.







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