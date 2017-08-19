MARDİN'de, Derik AKP İlçe Teşkilatı, Mardin İl Koordinasyon tarafından feshedildi

MARDİN'de, Derik AKP İlçe Teşkilatı, Mardin İl Koordinasyon tarafından feshedildi



Mardin Derik AKP İlçe Başkanlığı'na 9 ay önce getirilen Süleyman Temelli, sosyal medya hasabından yaptığı açıklamada, AKP Mardin İl Koordinatörlüğü'nden gelen telefonla, hiçbir gerekçe gösterilmeden teşkilatın feshedildiğini duyurdu.



Temelli, sosyal medya paylaşımında bugüne kadar kendisine destek sunan herkese teşekkür etti.



