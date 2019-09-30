Sınır içi ve sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, terör operasyonlarına devam ediyor. Mardin'de bir terörist etkisiz hale getirildi. Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis'in batı bölgesinde Türk Hava Sahasını ihlal eden bir İHA ise F-16'lar tarafından vuruldu.

Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele ekipleri Mardin'de ortak operasyon düzenledi.

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Operasyona ilişkin ayrıntıları İçişleri Bakanlığı verdi.

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Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Etkisiz hale getirilen teröristin "Roger" kod adlı Fırat Şimdi olduğu belirtildi.



Milli Savunma Bakanlığı ise Türk Hava Sahasını 6 kez eden bir İHA'nın F-16'lar tarafından vurulduğunu duyurdu.



Açıklamada, 28 Eylül'de milliyeti ve tipi tespit edilemeyen bir İHA'nın, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis'in batısında Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal ettiği belirtildi.



İHA, İncirlik'ten kalkan iki F-16 tarafından vuruldu.



İHA'nın enkazı, Çıldıroba Üs Bölgesi ile Beşiriye Geçici Barınma Merkezi arasında düşmüş olarak bulundu.



DİYARBAKIR'DA 2 TERÖRİST YAKALANDI



Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 terörist tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütüne katılım yaparak, örgütsel eğitim aldıkları, terör örgütünün YPS birimi olan sözde gençlik yapılanmasında görevlendirildikleri ve haklarında hiçbir arama kaydı olmadığından örgütün şehir yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda örgütsel eylemlerde bulundukları, yaralanan ve sağlık sorunları olan örgüt mensuplarına sağlık malzemesi temin ederek tedavilerini yaptırdıkları belirlenen "Vekil" kod adlı Ş.Ş. ve "Ferhat" kod adlı Y.E'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.



Diyarbakır'ın merkez Sur ve Yenişehir ilçelerinde belirlenen adreslerde düzenlenen operasyonda, Ş.Ş. ve Y.E'nin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, iki kişinin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı belirtildi



Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, iş birlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.



Öte yandan, tutuklanan 2 kişiden Ş.Ş'nin HDP il yöneticisi olduğu, Diyarbekirspor'da yöneticilik yaptığı, HDP'den 3 dönem milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi.



ulusal.com.tr