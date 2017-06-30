Artuklu ilçesinde, bir kireç fabrikasında gaz sıkışmasından dolayı meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde, bir kireç fabrikasında gaz sıkışmasından dolayı meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'ndeki Artuklu-Kızıltepe karayolunda bulunan bir kireç fabrikasında gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi.



Patlamada fabrika çalışanları Erkan Kerelti, Adnan Başboğa, Uğur Onur, Veysi Akar ve Halit Yurdakul yaralandı.



Yaralılar ambulansla Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.