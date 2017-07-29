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Mardin'de FETÖ'den 15 tutuklama

Mardin merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 15'i tutuklandı

Mardin'de FETÖ'den 15 tutuklama

Mardin merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 43 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen zanlılardan 15'i tutuklandı, 25'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 5 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20 Temmuz'da 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 48 şüpheliden 43'ü gözaltına alınmıştı.


 


Kaynak: AA
Etiketler; #mardin #fetö #pdy
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