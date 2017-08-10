Mardinliler, ilginç bir tartışmaya şahitlik yapıyor. Tartışmanın tarafları da Artuklu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Ağırakça ve Mardin Tanıtma Vakfı Başkanı İbrahim Sincar. Vakıf Başkanı Sincar, Rektör Ağırakça'dan "AKP'nin işlerine karışmamasını" istedi. Rektör de "Ben genel başkanımızın temsilcisiyim. Zaten Genel Başkanımız metal yorgunluğu var dedi. Hepinizi atacak" diyerek Ağırakça'ya tepki gösterdi

Erdoğan, "metal yorgunluğu var" diyerek AKP'de tasfiyeler haberini verdi. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü ile Mardin Tanıtma Vakfı Başkanı birbirine girdi. "AKP'nin işlerine karışma" diyen Vakıf Başkanı'na, Rektör, Erdoğan'ın sözleriyle yanıt verdi.



Tartışmanın fitilini Mardin Tanıtma Vakfı Başkanı İbrahim Sincar'in gece Facebook hesabından yaptığı paylaşım ateşledi. Sincar paylaşımında "Bu rektörler siyasete karışmasa çok iyi olacak." dedi. İsim vermeden Artuklu Üniversitesi Rektörü Ahmet Ağırakça'yı eleştirdi.



"PARTİMİZDEN ÇEK ELİNİ: Senın ne alakan var? Mardın AK Parti İl Başkanlığı’na aday önermen, senin önerdiğin aday Mardin’e ne zaman gelmiş? Hangi mahalleyi bilir? Adam 40 yıldır İstanbul’da, Mardin sokaklarında kaybolacak? Partimizden çek elini kardeşim, çek. Siyaset senin işin değil."



Sincar'ın bu sözlerine rektör Ağırakça da Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi. Ağırakça, "Ben genel başkanımızın Mardin temsilcisiyim. Yeni dönemde Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız bunların hepsini atacak. Zaten kendisi de açıkladı. Metal yorgunluğu var." dedi.



Ağırakça bununla da yetinmedi. 8 ayrı tweetinde "parti içinde hırsızlık ve yolsuzluk peşinde olanlar var" ifadelerini kullandı.



"GENEL BAŞKANIN MARDİN TEMSİLCİSİYİM: Parti içindeki hırsızlık ve yolsuzluk peşinde olanlar siyasetten elimin çekilmesini bekleyin, onların partiye girmesine müsaade etmeyeceğim. Parti içine sızan hırsızlar daha doğmadan ben siyasetin içindeyim ve ben genel başkanımızın Mardin temsilcisiyim, bunu biliniz, size geçit yok. Hırsızların kiralık kirli medyası, benim siyasetten el çekmemi istiyor. Merak etmeyin, hiçbir zaman elimi yakanızdan çekmeyeceğim seviyesizler."



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