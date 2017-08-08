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Mardin'de terör saldırısı: 1 asker yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Gürün Jandarma Karakoluna PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda bir asker yaralandı.

Mardin'de terör saldırısı: 1 asker yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda bir asker yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bagok Dağı bölgesindeki Gürün Jandarma Karakoluna bir grup PKK'lı terörist tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı.

Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesinin ardından teröristler dağlık alana kaçtı.

Açılan ilk ateşte yaralanan asker kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #mardin #Nusaybin #pkk
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