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Mardin'de trafik kazası: 4 ölü, 13 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde iki kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Mardin'de trafik kazası: 4 ölü, 13 yaralı

Alınan ilk bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayalıpınar Mahallesi  yakınlarında aynı yönde seyreden henüz sürücülerinin ismi öğrenilmeyen 47 LH 586  ve 35 HB 3927 plakalı iki kamyonet, çarpıştıktan sonra devrildi.

Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Midyat Devlet  Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaymakam Hüseyin Tekin, hastanede yaralıları ziyaret etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #mardin
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