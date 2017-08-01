Nusaybin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede gerçekleştirilen Şehit Uzman Çavuş Sezer Aydemir Müşterek Özel Birlik Operasyonunda 11 Şubat'ta İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan sözde "Mardin eyalet sorumlusu" Soro kod adlı Salih Kaplan'ın etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.







Söz konusu teröristin üzerinden çıkan dokümanların incelenmesi sonucu elde edilen bilgi doğrultusunda düzenlenen operasyonda, Daham A, Şükrü O, Osman O, Turan A, Mehmet Zeki Ç. ve Ferit T'nin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerin tutuklandığı belirtildi.