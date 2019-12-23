Marmara'da kuvvetli lodos! İstanbul'da hava durumu

Marmara ve Ege'yi etkisi altına alan lodos hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul'da deniz seferleri iptal edildi, Çanakkale ve Balıkesir'de fırtına yüzünden teknelerin halatı koptu.

İzmir'de de etkili olan lodos yerini yağışa bırakında Karşıyaka Mavişehir sokakları su altında kaldı.

Karşıyakalılar evlerinde mahsur kaldı. Araçlar su birikintilerinden çekici yardımı ile kurtarıldı.

Yetkililer vatandaşları su baskınları ve soba zehirlenmelerine karşı uyardı.

Antalya'da da şiddetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava nedeniyle Kars ve Iğdır'daki bazı çay ve şelaleler dondu.

Bölgede etkisini artıran soğuk hava yüzünden Kars'ta gece hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye düştü.

5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'ndaki Cehennem Vadisi'nde de soğuk hava etkili oldu.

Dağın zirvesinden 2 bin 500 metresine kadar uzanan vadi, adeta dev buzullarla kaplandı.

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