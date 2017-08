Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü'nden emekli olan Profesör Doktor Doğan Perinçek, bugün saat 11.39'da Marmara Denizi'nde meydana gelen 3,3 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklamalarda bulundu. Perinçek, "Beklenen deprem Marmara Denizi veya Marmara Denizi dolayında olabilir. İstanbul dışında Kuzey Anadolu Fayının geçtiği herhangi bir yerde büyük depremi yaşayabiliriz" ifadelerini kullandı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bugün saat 11.39'da Marmara Denizi'nde yerin 3,8 kilometre derinliğinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Depremin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü'nden emekli olan Profesör Doktor Doğan Perinçek, Marmara Denizi ve dolayında neler olduğuna dair bazı açıklamalarda bulundu.



Perinçek, açıklamasında, "Beklenen deprem Marmara Denizi veya Marmara Denizi dolayında olabilir. İstanbul dışında Kuzey Anadolu Fayının geçtiği herhangi bir yerde büyük depremi yaşayabiliriz" ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Doğan Perinçek'in açıklaması şu şekilde:



Bu gün Marmara Denizinde son 30 günün en büyük depremini oldu. Üsteki harita bu gün saat 11.39 da 3.3 büyüklükte 3.8 km derinlikte olan depremi göstermektedir. Son 30 günde Marmara Denizi dolayında toplam sadece 13 deprem yaşamışız. İkinci ve üçüncü harita ise 16 Ağustos 2017 ve 8 Ağustos 2017 tarihleri itibarıyla verilen tarihten bir hafta öncesinde olan deprem sayısını göstermektedir.



16 Ağustos 2017 tarihinden önceki 7 gün içinde Marmara Denizi ve dolayında sadece 4 adet deprem yaşadık. 8 Ağustos 2017 tarihinden önceki 7 gün içinde Marmara Denizi ve dolayında sadece 5 adet deprem yaşadık. Önceki aylarda her gün ortalama 2-3 depremin yaşandığı Marmara ve dolayı neden bu kadar sessiz?



Neden son 16 günde sadece toplam 9 deprem oldu?



Marmara birçok yerbilimcinin uyardığı büyük depreme hazırlık içinde mi, bunun için biriktirdiği enerjisine eklememi yapıyor?



17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümüne gelirken bize yeni bir uyarıda mı bulunuyor?



Bu gün olan 3.3 büyüklükte deprem beklediğimiz depremin öncüsü olabilir mi?



Bu deprem öncü olmasa bile, öncü gibi düşünüp geciktirdiğimiz tedbirleri almak için, bizim bu son depremi bir uyarı olarak almamız gerekmez mi?



Bir jeolog olarak tek dileğim, her an gelebilecek büyük Marmara depreminin bize ihtiyacımız olan zamanı bırakması.



Beklenen deprem Marmara Denizi veya Marmara Denizi dolayında olabilir.



İstanbul dışında Kuzey Anadolu Fayının geçtiği herhangi bir yerde büyük depremi yaşayabiliriz.

Yetkililerin yada bilim insanlarını bu konuda gayretleri uyarıları yeterli değil. Halkımıza da büyük görev düşüyor. Depremin zararını azalmak için değilde rant için gayret gösteren kişileri denetlemek hem yerel yönetimlerin hemde halkımızın görevi.



Deprem korkusunu ranta çevirmek isteyenlere ve bunu siyasi amaçları için kullananlara fırsat vermeyelim.



Her geçen gün dahada kirlenen ticaret hayatının denetlenmesi ancak halkımız tarafından sağlıklı bir şekilde yapılacağı inancındayım. Bunu söylediğim için üzgünüm; itiraf ediyorum benim bizi yönetenlere güveninin azaldı!



Bunun için delil mi istiyorsunuz. Özellikle İstanbul'da yeniden yapılaşmayı yapan kuruluşlardan bazılarının içler acısı tutumuna yakından bakın.



ulusal.com.tr