Marmara'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Trakya'nın batısında aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer pus ve sis bekleniyor.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerine çıkması, rüzgarın güney ve güneydoğu, zamanla doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.