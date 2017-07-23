İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kabataş sahilinde 7 aydır yapımı devam eden "Martı projesi"nin planları 5 Temmuz'da onaylandı. Daha önce denize çakılan kazıklarla gündeme gelen projeye 19 Ağustos'a kadar itirazlar sürecek.

İstanbul'da, Aralık 2016'da yapımı başlayan Kabataş Martı projesi planlarının 5 Temmuz'da onaylandığı öğrenildi.



21 Temmuz'da askıya çıkan planlara 19 Ağustos'a kadar itiraz edilebilecek.



Proje onaylanmadan önce bölgede kamuoyunun tepkisini çeken çok sayıda çalışma yapılmıştı.



Özellikle Kabataş sahilinde denize demir kazıkların çakılması günlerce tartışılmıştı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan projeye ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.



Planlarda proje alanının tümü "İskele" olarak belirtildi. Toplam 29 bin 396 metrekareyi kapsayan projeye 2 metro hattı da dahil edilecek.







ulusal.com.tr

