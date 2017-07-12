Habertürk gazetesi yazarı Oray Eğin, "Hemen her konuda tweet atan (bazen de yanlış fotoğraf tweet’leyen) CHP’nin sosyal medyada 10 kaplan gücündeki vekilleri, FETÖ söz konusu oldu mu ağızlarını açmıyor nedense" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne çok sayıda firari FETÖ'cüden destek mesajları yağmıştı.



CHP'lilerin bu mesajlara yönelik sessizliğini Habertürk gazetesindeki köşesine taşıyan Oray Eğin, "Hemen her konuda tweet atan (bazen de yanlış fotoğraf tweet’leyen) CHP’nin sosyal medyada 10 kaplan gücündeki vekilleri, FETÖ söz konusu oldu mu ağızlarını açmıyor nedense" ifadelerini kullandı.



İşre Eğin'in bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:



FETÖ’cüler yurtdışından Kemal Kılıçdaroğlu’nu övgüye boğuyorlar, yürüyüşü sahiplenmeye çalışıyorlar. Hadi genel başkan o seviyeye inmiyor da tek bir CHP’li yok mu bu tiplere haddini bildirecek, bu yürüyüşten kendilerine pay çıkarmalarını engelleyecek?



Tek bir milletvekili yeter, “Ya size ne oluyor, siz kimsiniz” diye teröristlerin hevesini kursağında bırakmak için...



Ama yok işte, çıkmıyor. Hemen her konuda tweet atan (bazen de yanlış fotoğraf tweet’leyen) CHP’nin sosyal medyada 10 kaplan gücündeki vekilleri, FETÖ söz konusu oldu mu ağızlarını açmıyor nedense... Dikkat çekici bir suskunluk bu.



Masa kıran Aykut Erdoğdu neden FETÖ’ye karşı dayılanmaz mesela?



İşte bu yüzden de CHP bir türlü FETÖ’yle arasına mesafe koyamıyor, üzerindeki FETÖ gölgesinden sıyrılamıyor. Acaba iktidar olmak için hâlâ FETÖ’yle ittifak yapılabileceğini düşünen mi var hâlâ orada?



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