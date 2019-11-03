Lösemiyi yendiler. Diğer hastalara umut oldular.

LÖSEV 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Ankara'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen farkındalık etkinliğine, LÖSEV gönüllüsü motorcular da destek verdi.

Lösemiyi yenen Cihat ve Merve, yaşadıkları süreci Ulusal Kanal'a anlattı. Lösemi hastalarına "asla pes etmeyin" çağrısı yaptı.

Etkinliğe vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. LÖSEV çalışanları katılımcılara maske dağıttı.

LÖSEV Ankara'da "Maskemi takarım, farkındalık yaratırım" etkinliği düzenledi. Maskemi takarım, farkındalık yaratırım!

LÖSEV 8 Kasım'a kadar Lösemili Çocuklar Haftası için etkinliklerine devam edecek.

Lösemili çocuklara destek için maskelerle yürüdüler. Görüntüler Adana ve Kayseri'den. LÖSEV'in Adana'da düzenlediği yürüyüşe çok sayıda kişi katıldı.

Lösemi hastalarınında katıldığı yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Lösemiyi yenen Recep Orhan, mücadelesini anlattı.

Kayseri'de de maskeli yürüyüş düzenlendi. "Maskeme değil gözlerime bak" sloganı ile yüründü.



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