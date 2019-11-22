Masterchef'te kim elendi? Masterchef Türkiye şefi Somer Sivrioğlu'nu kızdıran iddialara yanıt

Masterchef Türkiye'de dün akşam yayılanan bölümde Suna elenen isim oldu. Yarışma şeflerinden Somer Sivrioğlu, sosyal medya hesabından iki isme torpil yapıldığına yönelik iddialara sert tepki gösterdi.

Sivrioğlu, şunları belirtti:

"Ne oldu, Batuhan yanımda çalışıyordu, Suna torpilliydi, her şey organizeydi.

Üstümüzden prim yapmaya çalışan köpekbalığının etrafında dolaşıp artıklarından beslenen parazitler misali kendini fenomen ilan edenler.

İnsanların emeğine, başarısına laf atmak bu kadar kolay olmamalı."

Sivrioğlu, takipçilerine de sırayla şu yanıtları verdi:

"Hakikaten müthişsiniz, senaryo yazarlığı düşünürmüsünüz?

Evet manyağız biz, en iyi yarışmacılarımızdan birini twitter’a yazmak için eliyoruz.

Geri alalım, bak dediydik torpilli derler, sabır

Tamam ben bekliyorum o zaman, siz izin verdiginizde konusurum, kaca aldiniz twitter'i."

ulusal.com.tr