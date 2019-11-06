MasterChef Türkiye eleme adayları kimler? MasterChef Türkiye 43'üncü bölüm eleme adayları isimleri belli oldu mu?

MasterChef Türkiye 42. bölümde oynanan takım dokunulmazlığında kaybeden mavi takım oldu. Mavi takımda eleme adayı belirlenmesi için yapılan oylamada Mustafa konuşurken Kıvanç, 'Tek tek gideceksiniz' sözleriyle rakibine meydan okudu

MasterChef Türkiye'nin 5 Kasım 2019 akşamı yayınlanan bölümünde Mehmet Şef, mavi takımda ittifak yapan grubun bu hafta dağılacağını söyledi. Tahmini tutan Mehmet Şef'i Somer Şef tebrik etti.

Programın 42. bölümde oynanan takım dokunulmazlığında kaybeden mavi takım oldu. Mavi takımda eleme adayı belirlenmesi için yapılan oylama sırasında Suna ile Kıvanç arasında tansiyon yükseldi.