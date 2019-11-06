MasterChef Türkiye eleme adayları kimler? MasterChef Türkiye 43'üncü bölüm eleme adayları isimleri belli oldu mu?
MasterChef Türkiye'de bu haftanın ilk eleme adayları belli oldu. Adaylar, Mustafa ve Suna oldu. Dokunulmazlık ve bireysel dokunulmazlık sonrası kimler eleme adayı olacak? MasterChef Türkiye'nin 42'inci yeni bölümünde belli olacak
GÜNDEM 06.11.2019, 16:01
MasterChef Türkiye 42. bölümde oynanan takım dokunulmazlığında kaybeden mavi takım oldu. Mavi takımda eleme adayı belirlenmesi için yapılan oylamada Mustafa konuşurken Kıvanç, 'Tek tek gideceksiniz' sözleriyle rakibine meydan okudu
MasterChef Türkiye'nin 5 Kasım 2019 akşamı yayınlanan bölümünde Mehmet Şef, mavi takımda ittifak yapan grubun bu hafta dağılacağını söyledi. Tahmini tutan Mehmet Şef'i Somer Şef tebrik etti.
Programın 42. bölümde oynanan takım dokunulmazlığında kaybeden mavi takım oldu. Mavi takımda eleme adayı belirlenmesi için yapılan oylama sırasında Suna ile Kıvanç arasında tansiyon yükseldi.
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