MasterChef Türkiye Mustafa Aydın kimdir? Eleme adayı Mustafa Aydın nerede doğdu, yaşı kaçtır

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ardından ilk eleme adayı Mustafa Aydın oldu. MasterChef'te Mavi takım dün akşam kaybedilen dokunulmazlık oyunun ardından bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı Kıvanç kazanırken eleme potasına MasterChef Mustafa Aydın'ı soktu. Eleme adayı olarak gösterilen Mustafa Aydın potalara alışık olduğunu ifade etti.

MUSTAFA AYDIN KİMDİR?

31 yaşında, İstanbul Üsküdar'da yaşıyor. Küçüklüğünden beri tatillerde dayısının pastanesinde çalıştı. Daha sonra lise bitince mutfaklara girip çalışmaya karar verdi. Şef adında bir köpeği var. Aşçılığa soğuk mezeci olarak başladı. İtalyan mutfağında ve İngiliz mutfaklarında çalıştı. Şu an Güney Amerika uzak doğu mutfağın da çalışıyor. Farklı mutfakları öğrenmek ve kendimi geliştirmek için uğraşıyor.