MasterChef Türkiye yarışmacısı Güzide Mertcan '7 milyonluk ev' haberleri sonrası her şeyi tek tek açıkladı! İşte gerçekler

İşte MasterChef Türkiye yarışmacısı Güzide Mertcan'ın o açıklaması:

"Herkese Merhaba, Öncelikle daha önceleri açıklama yapma gereği dahi duymadığım ve insanların itibar etmeyeceğini düşündüğüm, ben ve ailem hakkında çıkan asılsız haber ve bilgiler hakkında, 'Sükut ikrardandır' sözünden yola çıkarak açıklama yapmam elzem bir hal almıştır. Dün birçok haber sitesinde yayınlanan Güzidenin 7 milyonluk evi, Güzidenin lüks yaşantısı vb. başlıklı atılan art niyetli olduğunu düşündüğüm haberlere cevap vermek isterim. Öncelikle en çok yalan haber yapılan eşimin ne iş yaptığıyla başlamayayım. Gerçi araştırmak isteyen internete adını yazsa dahi doğru bilgiye ulaşabilirdi fakat belli ki uydurmak daha kolaylarına geldi. Eşim Kastamonu doğumlu. 8 kardeşin en sonuncusu. Babası köyde hocalık ta yapmış, kaynakçılıkta... Biz evlendiğimizde bir firmada maaşlı bir çalışandı. Sonrasında defalarca battığı ama hiç vazgeçmediği işe yeniden döndü. Ve simülatör üretmeye başladı. Bu dönemde biz yeni evliydik. Yerli bir firmayı sadece Türk olduğu için birçok kişi güvenmedi. Ama o vazgeçmedi. Kenarda hiç birikimimiz olmadan sadece inandığı iş için gece gündüz çalıştı. Şimdi ise dünyanın sektöre yön veren Robotik şirketlerinden birinin sahibi. Şirketi %90 ihracat ile Türkiye'nin en önemli teknoloji ihracatçılarından biri. Amerika'dan, Çin'den dünyanın heryerinden aldığı onlarca ödülü ve başarısı var. Birçok üniversitede ve konferanslarda girişimcilik ve teknoloji seminerleri veriyor. (Hatta başarısızlık seminerini mutlaka herkesin dinlemesini tavsiye ederim. Başarısız oldukça nasıl vazgeçmeden yolunuza devam etmeniz gerektiğini anlattığı son derece ilham verici bir konuşma). Sonuç olarak tüm dünyada takdir gören bu adamın; fetöcülükle, yandaşlıkla, hak yemekle, haram yemekle, torpil yapmakla yaftalanmış olması beni son derece üzdü. Sadece birilerine para yedirmemek için defalarca birçok işten vazgeçtiğini ben biliyorum. Herhangi bir siyasi geçmişi yoktur. Birçok insanın inandığı gibi yukarıdan bağlantılara ihtiyacı yoktur. %45 Abd ye %27 Çin'e ihracat yapan bir adamın siyasi bağlantıları sayesinde bişeyler yaptığına inanmak ayrı bir saçmalıktır. Yarışmada Bir arkadaşımın Güzidenin kocasının parkına gittik diye espri yapmış olmasıyla başlayan asılsız haberler büyüyerek devam etti. Halbuki aynı arkadaş dolmabahçe sarayına da Güzidenin evi diyor! ne ankaparkla ne ankamall alışveriş merkezi ile ortaklığımız yoktur. inşaat sektöründe hiçbir zaman faaliyet göstermedik. Kesin ve Net... Bana gelecek olursak. Minel Aşk ve She Sea isimli markaların, ablam ile ortak olarak sahibiyiz. Sektörün en bilinen tesettür giyim markalarından biri olan Minel Aşk, sıfırdan başladığımız ve çok emekler vererek bu hale getirdiğimiz bir işletmedir. Evet güzel bir evde yaşıyoruz, hamdolsun çalışıyoruz ve kazanıyoruz ama bunun vergisinide verip harama asla bulaşmadan şükür ile yaşamaya devam ediyoruz. Ama aynı zamanda yokluğu da, israfın günahını da, bilen insanlarız. Ben hayatım boyunca 'üç göz önünde olan bir insan olmak istemedim. Bu yüzdendir ki son birkaç haftadır hep moralim bozuktu hep bırakmak istedim. Tam kendime geldim derken yeniden bu haberlerle ailece çok üzülüyoruz. Hep söylediğimiz gibi biz çok normal insanlarız. Ve bu yaşananlar biz normal insanları daha fazla etkiliyor. Binlerce mesajla bu süreçte beni destekleyenler olmasaydı çok daha zor olurdu. Tüm destekleyenlere çok teşekkür ederim."

ulusal.com.tr