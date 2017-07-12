Türk Silahlı Kuvvetleri Katar’a kurduğu üsse yeni asker sevkiyatı yaptı. 1’inci Ordu’ya bağlı yaklaşık 45 kişilik mavi bereli komando birliği Katar’a gitti. 1 hafta sonraki sevkiyatta 25 asker ile Fırtına obüslerinin de Katar’a götürülmesi planlanıyor.

Körfez ülkelerinin şart koştuğu 13 maddelik yaptırım listesinde kapatılmasını istediği Katar'daki Türk askeri üssüne asker sevkiyatı sürüyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri üsse yeni asker sevkiyatını dün yaptı. 1'inci Ordu'ya bağlı yaklaşık 45 kişilik mavi bereli komando birliği Katar'a gitti.



Son personel sevkiyatı ile Katar'daki Türk askeri sayısı 150'yi geçti. Katar'a ilk etapta 88 asker gitmiş, ardından 23 asker daha gönderilmişti.



Sonraki sevkiyatın 16-19 Temmuz tarihleri arasında olması bekleniyor. Bu sevkiyatta topçu birliğine bağlı 25 asker ile birlikte 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüslerinin de Katar'a götürülmesi planlanıyor.



Topçuların gönderilmesinin ardından Türk ve Katar silahlı kuvvetlerinin ortak tatbikat yapması öngörülüyor.



Katar silahlı kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada "Doha ile Ankara arasında savunma alanındaki bu işbirliği terörle mücadele ve bölgede istikrar ile güvenliği koruma çabaları kapsamındaki ortak vizyonun parçasıdır" denildi.



Türk askerleri 2014 yılında iki ülke arasında imzalanan anlaşma uyarınca bulundukları üste 19 Haziran tarihinden beri eğitim veriyor.



ulusal.com.tr