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Mavi Vatan'ı gasp girişimi! Rum yönetimi; ABD, İsrail ve AB'li şirketlerle anlaştı

Rum Yönetimi, Doğu Akdeniz'de bulunan doğalgaz için uluslararası şirketlerle hukuk dışı bir şekilde anlaşma imzaladı. Anlaşma ile Kıbrıs Türkü'nün doğal kaynaklar üzerindeki hakları gasp edilmek isteniyor. Kıbrıs'a ait enerji kaynaklarının geliri bu anlaşmalara göre yalnızca Rumlar'a gidecek. Rum Kesimi, 18 yıl boyunca yılda ortalama 520 milyon dolar gelir elde edecek

GÜNDEM 09.11.2019, 14:32
Mavi Vatan'ı gasp girişimi! Rum yönetimi; ABD, İsrail ve AB'li şirketlerle anlaştı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, hukuksuz aramalardan elde edilen doğalgazı 9 milyar 300 milyon dolarlık anlaşmaya bağladı.

Rum Kesimi, ile Amerikan, İsrail, İngiliz ve Hollandalı şirketlerle anlaştı. Anlaşma ile Noble Enerji, Shell ve Dalek şirketleri doğalgaz kaynaklarını işletme ruhsatı aldı. 

Anlaşma ile Rum Kesimi, 18 yıllık süre boyunca yılda ortalama 520 milyon dolar gelir elde edecek.

Rum Yönetimi'nin Amerikalı, İsrailli ve Avrupalı şirketlerle yaptığı anlaşmalar ile Kıbrıs Türkü'nün haklarını gasp ediyor. Kıbrıs Adası etrafındaki doğal enerji kaynakları Kıbrıs'ta yaşayanların tamamına ait iken yapılan anlaşmalarla Türk kesimi yok sayılarak enerji kaynaklarından elde edilen gelirler Rumlar'a aktarılıyor.

ulusal.com.tr

#Mavi Vatan #rum yönetimi #abd #israil #avrupa birliği
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