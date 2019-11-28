Mavi Vatan'ı koruyorlar

Amfibi Deniz Piyadeleri. Su içinde karadaki kadar hızlı hareket edebilmeleri ve görüntüleri dolayısıyla onlara "timsah" da deniyor.

Timsahlar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı İzmir’in Foça ilçesinde konuşlu Amfibi Deniz Piyade Tugayında zorlu eğitimlerden geçiyor.

Güne sporla başlayan amfibi deniz piyadeleri, eğitimlerini özel eğitim alanları ve denizde sürdürüyor.

Güç, kondisyon geliştirme parkurunda fiziki dayanıklılık konusunda eğitilen askerler, atış konusunda da en iyisi olmaları için özenle yetiştiriliyor.

Komando eğitiminden geçen "timsahlar", bottan hareket halindeki gemiye çıkma, halatla helikopterden inme, kaçma-kurtulma, her türlü arazi şartlarında hayatta kalma, ileri düzey yüzme gibi eğitimleri de icra ediyor.

Ateşli silahlarını eğitim alanında ustalıkla kullanan amfibi timleri, gerçekleştirdikleri meskun mahal operasyonunda da görev alıyor.

Amfibi Deniz Piyade Tugayı Muharebe Destek Tabur Komutanı Deniz Piyade Yarbay Bülent Özarslan, mavi vatanın hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla kurulduğunu dile getirdi.

Özarslan, Amfibi Deniz Piyade bitliğinin bugüne kadar aldıkları önemli görevleri sıraladı.

Amfibi Deniz Piyadeleri zorlu eğitimlerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı İzmir’in Foça ilçesinde konuşlu Amfibi Deniz Piyade Tugayında devam ediyor.

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