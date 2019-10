Önce donanmadan, sonra Hasdal ve Silivri Cezaevlerinden, son olarak Vatan Partisi’nden Türkiye’yi ışığıyla aydınlattı. Örnek insan, örnek devrimci, örnek amiral oldu. Yükü hep önce sırtladı, hiçbir yük ona ağır gelmedi

FETÖ’nün Türkiye’nin milli güçlerini hedef aldığı geçmiş yıllar... Türk Silahlı Kuvvetleri’nin vatansever subaylarına tertip üzerine tertip kuruluyor. Biri de meşhur Balyoz. TSK’nın gözbebekleri tutsak ediliyor. Onlardan biri de Amiral Soner Polat.







Önce Hasdal Askeri Cezaevi, emekliliğinin ardından Silivri Cezaevi’ne gidiyor Amiral Polat. Cezaevi, tertipçilerin sandığı gibi onu yıldırmıyor. Yeni görev yeri belleyerek mücadelesini burada sürdürüyor. Cezaevinden yazılar yazıyor, Aydınlık’ta sayfalarında önce düzensiz olarak yayımlanmaya başlıyor.



TSK bu kumpasla önemli bir amiralini kaybetti ama Türk halkı bir kahraman, Türk siyaseti de devrimci bir nefer kazanmış oldu. Hiçbir saldırı onun vatanı için çalışmasına engel olmadı. Tahliye oldu, fırtınalardan çıkınca durmadı. Yeni fırtınalara sürdü gemisini. Dalgalar büyük olsa da partisinin rozetini takmaktan korkmadı. Vatan Partili oldu. Nazım’ın dizeleriyle ‘merhaba’ dedi partisine. 2015’in Nisan ayında partisine katıldığını duyurdu: “Emekli bir asker, hele bir de hukuksuz olarak sahte belgelerle demir parmaklıkların arkasına konulmuşsa bir siyasi harekette 3 temel unsur arar; ‘Cumhuriyet değerleri, Atatürk’ün ilke ve devrimleri yani 6 Ok, devletimizin ve milletimizin hayati çıkarlarına gösterilen hassasiyet.’ İşte ben bu 3 temel unsuru Vatan Partisi’nde gördüm.







BANDIRMA VAPURUNDAKİ AMİRAL



“Vatan Partisi bana göre Bandırma Vapuru’dur. Şu an Bandırma Vapuru’nda poyrazın hırçın esintisinin getirdiği özgürlük rüzgarları ciğerimi şişiriyor. Anadolu’nun ateşi yüreğimi ısıtıyor. Böyle bir parti. Bizim rotamız Atatürk’ün çizdiği çağdaş ve Aydınlık Türkiye. Herkese sesleniyorum; gelin hep birlikte Atatürk’ün ışığı altında toplanalım. Doğrular da yapabiliriz, yanlışlar da. Ama ülkemizi Ankara’dan yönetelim. Vatan Partisi memleketin semalarında bir yıldız gibi yükselecektir. Hiçkimse bunu engelleyemez. Ve Vatan Partisi seçimlere sığmayacak kadar büyük bir harekettir. Nazım Hikmet’ten bir şiirle bitireyim; ‘Yürümek; kelleni orta yere yüreğini yumruklarının içine koyup yürümek. Yürümek; yolunda pusuya yattıklarını, arkadan çelme attıklarını bilerek yürümek...’ İşte Vatan Partisi bu yürüyüş kolunun partisidir.”







KOMŞULARLA DOSTLUK İÇİN KOŞTU



Ulusalararası ilişkilerde, yerel seçimlerde, genel seçimlerde, partisinin verdiği her görevi layıkıyla yerine getirdi. Eşsiz birikimi ile partisine aynı zamanda yol gösterdi.



Nezaketi, gülen yüzü, donanımı örnek bir insan profili çizdi, partili arkadaşlarının, gençliğin önünü açtı. Umut oldu, umut verdi.



‘Bismillah vira’ diyerek başladı Aydınlık’taki yolculuğuna, düzenli yazılarına. Hastalığında bile uzun süre yazılarını sürdürdü. Amiral üniformasıyla da, takım elbisesiyle de devrimciliği, vatanseverliği büyüttü.



Uçak düşürme kriziyle zedelenen Türkiye-Rusya ilişkilerini onarmak için yara bandı oldu. Partisinin görevlendirmesiyle Genel Başkan Yardımcısı olarak Moskova’ya gitti. Vatan Partisi’nin çabaları sonuç verdi.



Suriye ile temaslarda yine hep öndeydi. İki ülkenin dostluğunun yeniden sağlanması için görev aldı. Polat’a sözümüz yarım kalan bu görevi tamamlamak...



Mavi Vatan’ın Mavi Vatan olması için verdiği çabalar unutulmaz. Nihayetinde çabaları meyve verdi. Türkiye’nin üç denizinde rotayı onun ve dostlarının fikirleri belirliyor...



BİR ÖMRE SIĞDIRDIĞI BÜYÜK GÖREVLER



Soner Polat 1958 yılında, Van’da dünyaya geldi. Deniz Harp Okulu’ndan 1979 yılında mezun oldu. Çeşitli harp gemilerinde görev aldı. Turgutreis Fırkateyni’nin komutanlığını yaptı. Burak sınıfı korvetlerin komodoru oldu. Genelkurmay karargâhında istihbarat görevlerinde çalıştı. Roma Deniz Ataşesi olarak İtalya’da bulundu. Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın özel sekreterliğini yaptı. Deniz Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı oldu. Deniz Harp Akademisi, Silahlı Kuvvetler Akademisi ve NATO Savunma Koleji’nden (Roma) mezun oldu.



Tuğamiralliğe 2005 yılında terfi etti. Bu rütbede, 2005-2007 yıllarında Ankara’da Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı, 2007-2009 yıllarında Mersin’de Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı olarak görev yaptı. Tümamiralliğe 2009 yılında terfi etti ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı’na atandı. Bu görevini sürdürürken, 11 Şubat 2011 tarihinde Balyoz davası nedeniyle tutuklanarak Hasdal Askeri Cezaevi’ne konuldu. 2013 Ağustos ayı Yüksek Askeri Şûrası’nda emekli edildi. Emeklilik sonrasında, 6 Eylül 2013 tarihinde Hasdal’dan Silivri Cezaevi’ne gönderildi.



Balyoz davasında özel yetkili 10, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı ve bu hüküm Yargıtay tarafından onandı. Anayasa Mahkemesi’nin Balyoz davasında hak ihlali yapıldığına yönelik oybirliğiyle aldığı kararı neticesinde 19 Haziran 2014’te tahliye edildi.



Soner Polat, Şubat 2015’te Vatan Partisi’ne üye oldu. Sevgi Polat ile evli, İstiklal Harbi’nde Bahriyemiz, Yeniden Kazanmak ve Türkiye İçin Jeopolitik Rota, Mavi Vatan için Stratejik Rota adlı kitapların sahibi...



VATAN PARTİSİ'NİN 2017 KURULTAYINDA TARİHİ KONUŞMA YAPMIŞTI: 57. ALAY'IN NEFERİ



Vatan Partisi’nin 11-13 Mart 2017 tarihleri arasında Ankara’da yapılan kurultayında Divan Başkanlığı’na seçilen emekli Tümamiral Soner Polat burada tarihi konuşma yapmış ve büyük ilgi görmüştü. Palot şunlara değinmişti:



“Vatan Partisi namus, emek ve vatan kavgasının verildiği kutsal ocaktır. Vatan Partisi 57. Alay’dır. Hasan Tahsin’dir. Şehit Kubilay’ın temiz kanıdır. Mehmetçiktir. Bugünü yarına bağlayan altın kemerli köprüdür. Göğsümü gere gere haykırıyorum; Vatan Partisi’nde sadece bir nefer olmak, üye olmak TBMM’nin vekili olmaktan çok daha değerlidir. Fetullahçı çetenin hedef aldığı tek grup Vatan Partisi’dir. Vatan Partisi’nde hormonlu, GDO’lu tohumlar yeşermez. Türkiye’yi Atatürk’te birleştiriyoruz. Komşu ülkelere Türkiye’nin sıcak yüzünü gösteriyoruz. Vatan Partisi’nin rotası ebedi ve ezeli başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal’in çizmiş olduğu çağdaş yoldur. Attila İlhan’ın sözlerinde dediği gibi, ‘Hiçbir kuvvet bu yoldan bir milim saptıramaz. O sözler ki bir kere çıkmıştır ağzımızdan uğrunda asılırız.’ Hayattaki en büyük servetim Türk olarak doğmak ve Vatan Partili olmaktır. Kurultayla birlikte iktidara yürüyoruz. Arkadan çelme taktıklarını bilerek gidiyoruz. Atatürk devrimlerini tamamlamak için yürüyoruz. Vatanımız için yürüyoruz. Komşularımızla birlik içinde olacağız. Üretim ekonomisine geçeceğiz. Bizi kardeşlerimizden ayıran mayınları temizleyeceğiz. Batı Asya Birliği’ni kuracağız.”



VARDİYA BİZDE...



“Dürüstçe ifade edeyim. Ben taraf tutan bir yazarım”



diyerek başladı 2015’te Aydınlık’taki köşesine:



“Atatürk ilke ve devrimlerinde tarafım...



Vatan, millet, bayrak kavgası varsa sapına kadar tarafım...



Türkiye’nin milli bütünlüğü ve tam bağımsızlığı konusunda tarafım...



İşçinin, emekçinin ve ezilen halkın kavgasında tarafım...



Emperyalizm ile boğuşan tüm milletlerin kavgasında tarafım...”



Biz Aydınlık emekçileri,



“Aydınlık vatan, millet ve emek kavgasının verildiği kutsal bir cephedir...



Aydınlık rota çizer; yön verir...” diyen;



ülkemizin yetiştirdiği en değerli devlet adamlarından,



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı,



köşe yazarımız,



Amiral Soner Polat’a veda etmiyoruz.



O’na, O’nun bıraktığı yerden mücadelemizi aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğimize söz veriyoruz.



