Mavi Vatan mutabakatı Yunanistan’ı korkuttu

Türkiye ve Libya arasında "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalandı. Böylece Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölge'sini ilan edebilmesi için kapı açıldı.

Bu hamleyle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Türkiye'nin ve Libya'nın deniz yetki alanlarını gasp etmeye yönelik planları boşa çıkacak.

Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin tarihi mutabakata Yunanistan tepki gösterdi.

Yunanistan, Atina Büyükelçisi Burak Özügergin’i Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Alman haber ajansı dpa'nın aktardığı bilgiye göre Büyükelçi Burak Özügergin’i bakanlığa çağırarak konuyla ilgili izahat talep etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, mutabakatın uluslararası deniz hukukunun ihlali anlamına geldiğini ve iyi komşuluk ilişkileri prensibiyle bağdaşmadığını iddia etti.



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