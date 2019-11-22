Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin tam vurulacakken ABD üssüne sığınarak kurtuldu

Türkiye'nin Mazlum Kobani'nin yerini belirlediği, Kobani'nin son anda Türkiye'nin güvenli bölge olarak belirlediği 30 kilometrelik alanın dışına çıkıp ABD üslerine sığınarak kurtulduğu öğrenildi.

ABD'nin yakın ilişki içinde bulunduğu Mazlum Kobani ve Şahin Cilo kod adlarını kullanan ancak gerçek adı Ferhat Abdi Şahin olan teröristle ilgili ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı.

Aydınlık'ın edindiği bilgilere göre, Türk istihbaratı Mazlum Kobani'nin yerini belirledi. İHA'larla takibe başladı.

29 Ekim günü Mazlum Kobani İHA'larla vurulacakken son anda durumu fark ederek hızla belirlenen 30 kilometrelik sınırının dışına çıkarak canını kurtardı.

Daha sonra ABD üslerine sığınan Kobani izini kaybettirdi.

Bu olaydan sonra Mazlum Kobani'nin Türkiye sınırından uzak durduğu ve ABD üslerinin yakınından ayrılmadığı öğrenildi.

ulusal.com.tr