Mazlum Kobani kod adlı teröristin iadesi Adana Mutabakatı ile Şam'dan talep edilebilir

Türkiye'ye karşı kanlı terör eylemlerinin faillerinden PKK/PYD'li Ferhat Abdi Şahin'in iadesi Adana Mutabakatı kapsamına giriyor. Ankara ise teröristin iadesini Washington'dan istiyor.

Adalet Bakanlığı, Mazlum Kobani kod adlı teröristin iadesi için bir talepname düzenledi. Talepname, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlandı. Soruşturma ise "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" ve "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma" suçlarından dolayı yürütülüyor.

Talepname "Suçluların iadesi anlaşması kapsamında" diplomatik kanallardan ABD'li makamlara iletilmesi için Dışişleri Bakanlığı'na sunuldu. Terörist Mazlum Kobani'nin Amerika topraklarına girmesi durumunda iade edilmesi istendi.



Ancak Suriye topraklarında barındığı bilinen PYD'li Ferhat Abdi Şahin'in iadesini Şam'dan istemek mümkün. Zira Türkiye ile Suriye arasında 1998 yılında imzalanan Adana Mutabakatı iki ülkenin teröre karşı ortak mücadelesini içeriyor. Aynı zamanda da iki ülkeye tehdit oluşturan terör örgütü unsurlarının iadesini kapsıyor.



Bu kapsamda Ankara, terörist Mazlum Kobani'nin yakalanması ve Türkiye'ye getirilerek yargılanması için Şam ile işbirliği yapabilir.



ulusal.com.tr