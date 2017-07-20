Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Milli Birlik ve Düşünce Derneği (MBD) Genel Başkanı Erdem Ercan hakkında 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Kaynak: AA
Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 20 sayfalık iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı. Mahkeme, inceleme sonunda iddianamenin kabulüne karar verdi.
Sanık Erdem Ercan ile ilgili olarak yapılan araştırmada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü" mensupları tarafından kullanılan "ByLock" programının kendisine ait cep telefonu hattı ile kullanıldığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, şunları kaydedildi:
"Sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile belirtilen şekilde ByLock mesajlaşma programını kullanarak söz konusu örgütün hiyerarşik yapısına dahil olarak üzerine atılı suçu işlediğinin savunması, inceleme tutanakları ve içeriği, yakalama, ev ve üst arama, el koyma tutanakları, banka hesap dökümleri ve tüm dosya kapsamı ile anlaşıldığından, yargılamasının yapılarak yazılı sevk maddeleri uyarınca cezalandırılması talep olunur."
Sosyal medyada örgüt aleyhine paylaşımlar yaptığını savundu
İddianamede ifadelerine yer verilen sanık Ercan, sosyal medya hesaplarında örgüt aleyhine paylaşımlar yaptığını savunarak, "Hatta ekte sunmuş olduğum belgelerden de anlaşılacağı üzere 15 Temmuz gecesi daha Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız açıklama yapmadan önce darbe girişimine karşı arkadaşlarımla WhatsApp'tan haberleşerek meydanlara, Sakarya Valiliği'ne, Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne, hain darbecilerle mücadele etmek için çıktık." ifadesini kullandı.
"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istenen sanık Erdem Ercan'ın yargılanmasına, 21 Ağustos'ta, 5. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.
Sakarya'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan MBD Genel Başkanı Ercan Erdem hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.
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