Suriye'de PKK'lılarla aynı masaya oturdu, toplantı yaptı, taahhüt verdi. Bir gün sonra Türkiye'ye geldi.
Amerika Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Brett McGruk, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
McGurk, Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları müsteşarları ile görüştü. 40 dakikalık görüşme sonrası açıklama yapan McGruk, "NATO müttefikimiz ile görüşmekten memnunum" dedi.
Amerikalı McGruk'ın Ankara'da bulunduğu sırada Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin kırsalındaki PYD'lileri vurdu. Fırtına Obüsleriyle Suriye'nin kuzeyindeki Afrin kentinin kırsalındaki YPG mevzileri bombalandı.
Bombardıman saat 12:40'ta başlatıldı. PYD de bombardımana havan topları ve roketlerle karşılık verdi. Türkiye sınıra askeri sevkiyat yaparken, sınırdaki birlikler alarm durumuna geçirildi.
PYD'nin kontrolündeki Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin'e komşu olan Hatay sınırına obüs sevkiyatı yapıldı. Obüsleri taşıyan çekiciler, Kırıkhan ilçesinden güvenlik önlemleri eşliğinde Reyhanlı ilçesindeki sınır birliklerine gönderildi. Obüslerin, sınır hattında konuşlandırılacağı öğrenildi.
Türkiye'nin Afrin'deki PKK/PYD hedeflerine yönelik bombardımana ilişkin Amerika'dan "kaygılıyız" açıklaması geldi.
IŞİD Karşıtı Koalisyon Güçleri´nin Sözcüsü Amerikalı Albay John Dorrian, müdahaleden kaygı duyduklarını belirtti. Sözcü, Rakka'da IŞİD'e karşı verdikleri mücadelenin dağıtılmaması gerektiğini söyledi.
ulusal.com.tr
Türk topçu birliklerinin namlularını Afrin'deki terör örgütü PYD hedeflerine çevirdiği bir dönemde, Amerika Başkanı Donald Trump'ın özel danışmanı Brett McGruk Ankara'ya geldi. Bir gün önce Suriye'de PYD'lilerle görüşen McGurk, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarında temaslarda bulundu. Bu arada McGurk Ankara'dayken Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'deki PYD hedeflerini vurdu.
Suriye'de PKK'lılarla aynı masaya oturdu, toplantı yaptı, taahhüt verdi. Bir gün sonra Türkiye'ye geldi.