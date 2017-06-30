Türk topçu birliklerinin namlularını Afrin'deki terör örgütü PYD hedeflerine çevirdiği bir dönemde, Amerika Başkanı Donald Trump'ın özel danışmanı Brett McGruk Ankara'ya geldi. Bir gün önce Suriye'de PYD'lilerle görüşen McGurk, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarında temaslarda bulundu. Bu arada McGurk Ankara'dayken Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'deki PYD hedeflerini vurdu.

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