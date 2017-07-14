Amerika'nın IŞİD ile mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Barzani'nin sözde Kürdistan referandumunu "doğru zaman olmadığı" gerekçesiyle eleştirdi. McGurk, IŞİD bölgeden temizlenmeden yapılacak bir bağımsızlık girişiminin istikrarsızlık getireceğini savundu.

Amerika'nın IŞİD'le mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumu için doğru zaman olmadığını söyledi.



Türkiye'nin de genel müdürlük seviyesinde katıldığı Washington'daki koalisyon toplantısının ardından ev sahibi McGurk bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda sözde Kürdistan'ın bağımsızlık referandumu ile ilgili bir soruya "IŞİD yenilmeden bu referandumu doğru bulmuyoruz" diye yanıt verdi.



McGurk, "Bu kadar hızlı bir referandum takvimi, özellikle de ihtilaflı bölgelerde istikrarsızlık yaratır" dedi. McGurk, Telafer ve Kerkük'ün hemen güneyinde bulunan Havice gibi kentlerdeki operasyonların referandum nedeniyle sekteye uğrayacağını söyledi.



Bu operasyonlara hem Peşmerge güçlerinin hem de Irak ordusunun katılacak olması nedeniyle referandumun işleri karmaşık hale getireceğini dile getirdi.



Toplantıya Kuzey Afrika ülkeleri de davet edildi. Bu ülkelerle IŞİD'e katılmaya hazırlanan 19 bin yeni teröristin Suriye ve Irak sınırından geçişini engellemenin yolları görüşülecek.



ulusal.com.tr