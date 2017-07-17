MEB tarafından 10 Haziran'da düzenlenen 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11'inci sınıflara yönelik İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav sonuçları yarın üzerinden ilan edilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 10 Haziran'da düzenlenen 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav (İOKBS) sonuçlarının yarın açıklanacağı bildirildi.



Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre,



İOKBS sonuçları yarın "http://www.meb.gov.tr" ve "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.

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