Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2016-2017 öğretim yılında temel liselere nakil gelen öğrencilerin yıl sonu başarı notlarında yaptığı inceleme neticesinde 213 temel liseye soruşturma açılması talimatını verdi.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 50 il valiliğine gönderilen yazıda, e-Okul sistemi üzerinden yapılan incelemede, temel liselere nakil gelen öğrencilerin yıl sonu başarı notlarında bir önceki yılda öğrenim gördükleri okullardaki başarı puanlarına göre ciddi artışlar tespit edildiği bilgisi yer aldı.



Yazıya göre, 2016-2017 öğretim yılı için 11 veya 12. sınıf düzeyinde 10'dan fazla öğrenci nakil alan ve nakil alınan bu öğrencilerden en az 10'unun nakil geldiği okula göre yıl sonu başarı puanlarında 25 puan ve üzeri fark olduğu tespit edilen 213 temel liseye bulundukları il milli eğitim müdürlüklerince soruşturma açılacak.



Yapılan soruşturma neticesinde kusuru bulunan temel lise yönetici ve öğretmenleri hakkında gerekli idari işlemler yapılacak ayrıca kuruma da 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7'nci maddesi gereğince brüt asgari ücretin 5 katı idari para cezası verilecek.



Temel lisenin aynı fiili tekrar etmesi halinde ise bu ceza 5 kat artırılarak uygulanacak. Bakanlık tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde gerçek dışı not verdiği üçüncü kez tespit edilen temel liselerin kurum açma izinleri ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek.



TEOG ve okul puanları da mercek altında



MEB'in ayrıca Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ortak sınav puanları bağlamında benzer şekilde 8. sınıf öğrencilerine şişirilmiş not veren özel okullarla ilgili tespit çalışmalarında da sona gelindi. Bu kapsamda, TEOG puanı ile okul puanları mercek altına alındı.



Yetkililerden alınan bilgiye göre, Bakanlık bu çalışmalar ile suistimallerin ve kamuoyunda yer alan özel okullarda "hormonlu" veya "şişirilmiş" notlar verildiği yönündeki şikayetlerin etkili bir şekilde önüne geçmeyi hedefliyor.