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MEB'den "şişirilmiş not" veren temel liselere soruşturma talimatı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2016-2017 öğretim yılında temel liselere nakil gelen öğrencilerin yıl sonu başarı notlarında yaptığı inceleme neticesinde 213 temel liseye soruşturma açılması talimatını verdi.

MEB'den "şişirilmiş not" veren temel liselere soruşturma talimatı

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 50 il  valiliğine gönderilen yazıda, e-Okul sistemi üzerinden yapılan incelemede, temel  liselere nakil gelen öğrencilerin yıl sonu başarı notlarında bir önceki yılda  öğrenim gördükleri okullardaki başarı puanlarına göre ciddi artışlar tespit  edildiği bilgisi yer aldı.

Yazıya göre, 2016-2017 öğretim yılı için 11 veya 12. sınıf düzeyinde  10'dan fazla öğrenci nakil alan ve nakil alınan bu öğrencilerden en az 10'unun  nakil geldiği okula göre yıl sonu başarı puanlarında 25 puan ve üzeri fark olduğu  tespit edilen 213 temel liseye bulundukları il milli eğitim müdürlüklerince  soruşturma açılacak.
 
Yapılan soruşturma neticesinde kusuru bulunan temel lise yönetici ve  öğretmenleri hakkında gerekli idari işlemler yapılacak ayrıca kuruma da 5580  sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7'nci maddesi gereğince brüt asgari  ücretin 5 katı idari para cezası verilecek.
 
Temel lisenin aynı fiili tekrar etmesi halinde ise bu ceza 5 kat  artırılarak uygulanacak. Bakanlık tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde  gerçek dışı not verdiği üçüncü kez tespit edilen temel liselerin kurum açma  izinleri ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek.
 
TEOG ve okul puanları da mercek altında
 
MEB'in ayrıca Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ortak sınav  puanları bağlamında benzer şekilde 8. sınıf öğrencilerine şişirilmiş not veren  özel okullarla ilgili tespit çalışmalarında da sona gelindi. Bu kapsamda, TEOG  puanı ile okul puanları mercek altına alındı.
 
Yetkililerden alınan bilgiye göre, Bakanlık bu çalışmalar ile  suistimallerin ve kamuoyunda yer alan özel okullarda "hormonlu" veya "şişirilmiş"  notlar verildiği yönündeki şikayetlerin etkili bir şekilde önüne geçmeyi  hedefliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #meb #şişirilmiş not #milli eğitim bakanlığı #lise #okul
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