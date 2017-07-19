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MEBS Okulundaki darbe girişimi davası devam ediyor

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli 26 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

MEBS Okulundaki darbe girişimi davası devam ediyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖdarbe girişimine ilişkin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli 26 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı.

Duruşmada, darbe girişimi sırasında MEBS Komutanlığında vatani görevini sürdüren erlerin tanık olarak verdikleri ifadeler okundu.
Erlerin, o gece nöbetçi astsubay Nazmi Tanrıkulu'nun, askerleri içtima alanında toplayarak, ülkede darbe girişimi olduğunu, vur emri dahi gelse buna uyulması gerektiğini, emirlere itaat etmeyenlerin istiklal mahkemesinde idamla yargılanacağını söylediğine ilişkin beyanda bulunduğu belirtildi.

Daha sonra, o gece MEBS Okulu Lojistik Destek Komutanlığında nöbetçi amir olarak görev yapan Yüzbaşı Haydar Torun ile  eski Albay Bilal Akyüz  tanık olarak dinlendi.

Tanıklarını ifadesinin ardından duruşmaya öğle arası verildi.


Kaynak: AA
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