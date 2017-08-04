Meclis Genel Kurulu’ndan geçerek Resmi Gazete’de yayımlanan Meclis İçtüzüğü Anayasa Mahkemesi’ne gidecek.
Açıklama, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök’den geldi.
10 gün içinde davayı açacaklarını söyleyen Gök, içtüzüğün Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti.
Kabul edilen teklifle grup önerilerinin görüşülmesi yeniden düzenleniyor. Buna göre, teklifi sunan parti 5 dakika, diğer partiler dilerse öneri üzerinde 3 dakika konuşabilecek. CHP özellikle bu madde ile muhalefetin sesinin kısılacağını düşünüyor.
Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Gök’ün gündeminde Müftülere nikah kıyma yetkisi veren kanun tasarısı da vardı.
ulusal.com.tr
CHP, Meclis Genel Kurulundan geçen Meclis İçtüzüğü’nü Anayasa Mahkemesi’ne götürmeye hazırlanıyor. Açıklamayı CHP Grup Başkanvekili Levent Gök yaptı. İçtüzüğün Anayasa’ya aykırı olduğunu söyleyen Gök, “Sanıyorum 10 gün içinde davamızı açmış olacağız” dedi.
Meclis Genel Kurulu’ndan geçerek Resmi Gazete’de yayımlanan Meclis İçtüzüğü Anayasa Mahkemesi’ne gidecek.
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