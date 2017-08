Meclis'te yeni güvenlik önlemlerine dair TBMM İdare Amiri Uslu, "Buraya giren herkes AVM'ye girer gibi elini kolunu sallayarak girmeyecek. Vekilin yanında da olsa vekilimiz rahatlıkla girecek ama yanındakiler kimliklerini vererek kart alacaklar. (Füze sistemi kurulacak) şeklinde bir kısım iddialar var. Kesinlikle doğru değil" dedi

TBMM İdare Amiri ve AKP Çorum Milletvekili Salim Uslu, "Buraya giren herkes AVM'ye girer gibi elini kolunu sallayarak girmeyecek. Vekilin yanında da olsa vekilimiz rahatlıkla girecek ama yanındakiler kimliklerini vererek kart alacaklar." dedi.



Uslu, geçtiğimiz günlerde yapılan TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulu toplantısına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Meclis'te beş kapı bulunduğu iddiasının doğru olmadığını belirten Uslu, Meclis'in Dikmen, Ayrancı ve Çankaya Kapısı'nın bulunduğunu, onun dışında giriş veya çıkışın olmadığını söyledi. Meclis'e bir kapı açacaklarının doğru olduğunu bildiren Uslu, "Personelin kapalı otoparkına gidecek araçların rahatlıkla girebilmesini sağlamak üzere bir kapı düşünülüyor. Daha önce var olan bir kapı açılacak. Kapalı otoparkın yanında bir kapı var. O sokak da tek yönlüdür. Taksi durağının yanından, köprünün altından girecek ve doğru otoparka geçecek. Personelimiz daha rahat ve güvenli bir şekilde otoparka ulaşmış olacak. Ayrıca yerleşke içerisinde de araç yoğunluğunu azaltmış olacağız." ifadesini kullandı.



Milletvekillerinin dokunulmazlığı olduğunu ama yanında gelen hiç kimsenin dokunulmazlığı olmadığını, bunların belli bir sisteme tabi tutulacağını ve bunun ne olması gerektiği konusunda farklı görüşlerin dile getirildiğini vurgulayan Uslu, yaptıkları söz konusu toplantının rutin toplantılardan birisi olduğunu söyledi. Uslu, bu toplantılar süresince farklı görüşlerin ortaya çıkabileceğini ve farklı görüşlerin ortaya çıkmış olmasının onun öyle yapılacağı anlamına gelmediğini ifade etti.



Meclis'e füze sistemi kurulacağı yönündeki haberleri gazetelerde görünce hayretler içerisinde kaldığını vurgulayan Uslu, şöyle devam etti:



"15 Temmuz'dan beri diyorum ki Ankara'yı başkent yapan saikler dün neyse bugün de geçerlidir. Dolayısıyla Ankara'nın genel olarak korunması lazım. Türkiye'nin hafızası buradadır. Ankara, bütünüyle uçuş yasağına mı alınacak, kent merkezi bir kısım özel teknik donanımlarla koruma altına mı alınacak, bunlara karar verilmesi lazım. Her kurumun kendisini koruduğu bir anlayışı ben şahsen doğru bulmuyorum. Buna rağmen, 'füze sistemi kurulacak' şeklinde bir kısım iddialar var. Kesinlikle doğru değil.



Bazı güvenlikçi arkadaşlarımız, 'buraya koruma amaçlı şu, bu aracı alalım' diyorlar. Biz, bunu reddediyoruz. Bu araçların da ne olduğu belli. Tank gibi koca koca araçlar isteniyor. Burası halka açık bir kurumdur. Buranın mevcut durumunu biz korumak durumundayız. Güvenlik ve özgürlük dengesini de iyi kurmak zorundayız."



Uslu, dronlarla ilgili bir çalışmanın zaten olduğunu anımsattı.



Milletvekillerinin yanında giriş yapan ziyaretçilerin aranacağı şeklinde bir kuralın olmadığına işaret eden Salim Uslu, milletvekillerinin yanında giriş yapan ziyaretçilerin de kart alacağını, hiç kimsenin Meclis'e kartsız girmeyeceğini söyledi. Uslu, "Buraya giren herkes AVM'ye girer gibi elini kolunu sallayarak girmeyecek. Vekilin yanında da olsa vekilimiz rahatlıkla girecek ama yanındakiler kimliklerini vererek kart alacaklar." diye konuştu.



"Ceza kesmek gündemimizde yok"



Bir gazetecinin, "Meclis kampüsü içerisinde herkes istediği yere park ediyor. Ceza verilmesi gündemde mi?" sorusu üzerine Uslu, bunun gündemde olmadığını belirtti.



Bunları konuştuklarını ve konuştukları her şeyin kamuoyuna speküle edilerek yansıtıldığını vurgulayan Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Onu zamanında arkadaşlar öneri olarak getirdiler. Burası, özel hukuk kurallarına tabi olduğu için burada trafiğin ceza kesmesi mümkün olmuyor. O zaman şöyle bir şey yapacağız; içerideki trafik uyarı, ikaz işaretlerinin sayısını arttırmış olacağız. Biz, Meclis'i tutup da karayolu ağına sokamayız. İkaz işaretlerine herkes uymak zorundadır. Uymazsanız da başınıza geleceğe razı olacaksınız demektir."



Uslu, yeni kapıdan otoparka aracını park edecek olan personelin, bir ring arabasıyla en uzak noktalara kadar götürüleceğini, bunun basın mensupları için de geçerli olacağını aktardı.



Grup toplantılarına gelen ziyaretçilere özel kart



Birinci Meclis ile sosyal tesisleri ve TBMM Mustafa Necati Kültür Evi'nde kamera sistemini yenileyerek, çözünürlüğü yüksek kamera takılmasına ilişkin karar aldıklarını anlatan Uslu, bisiklet veya motorsikletleriyle gelenlerin yanı sıra rehber köpekleri olan engellilerin Meclis'e girmesine imkan sağlanarak engellilerin köpeklerini ve bisiklet ya da motorsikletle gelenlerin de bu araçlarını koyabilecekleri alanlar oluşturacaklarını bildirdi.



Meclis'e en yoğun, grup toplantılarının olduğu salı günleri ziyaretçilerin geldiğine dikkati çeken Uslu, "İçeri girenler akşama kadar burada duruyor. Bütün bu ziyaretçilere özel bir kart verilecek. Böylece onu gören görevli arkadaşımız, grup toplantısı bittikten sonra onları kime geldiyse ona götürecek veya dışarıya çıkmasına yardımcı olacak." dedi.



Grup toplantısına katılacak olan vatandaşlara verilecek olan kartı basın mensuplarına gösteren Uslu, bu özel kart ile grup toplantısına girileceğini anlattı. Uslu, Halkla İlişkiler Binasının tünel giriş noktasındaki güvenlik önlemlerini de arttıracaklarını kaydetti. Uslu, buna benzer birçok yararlı önlem aldıklarını belirterek, bunların Meclis'te çalışan herkese faydası olacağını düşündüklerini belirtti. TBMM İdare Amiri Uslu, "Biz, sayın genel sekreterimiz ve diğer departmanlardan gelen 10'a yakın arkadaşımızla birlikte çalışıyoruz. Her türlü öneri geliyor. Bazı önerileri de reddediyoruz." diye konuştu.