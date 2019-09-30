Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Emeklilikte Yaşa Takılan kardeşlerimizin mağduriyetlerini biliyoruz. Seçim Beyannamemize bu konuyu özellikle aldık. Ve defalarca gündeme getirdik. Konu ile ilgili bir kanun teklifimizde var. Biz ilke olarak EYT'li kardeşlerimizin sorununun çözümünü arzuluyoruz." dedi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyeti hakkında açıklama yaptı.



Haber Global kanalına konuşan Yönter, şunları belirtti:



"Emeklilikte Yaşa Takılan kardeşlerimizin mağduriyetlerini biliyoruz.



Seçim Beyannamemize bu konuyu özellikle aldık. Ve defalarca gündeme getirdik.



Konu ile ilgili bir kanun teklifimiz de var.



Elbette emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyetleri giderilirken bütçe dengesi, mali yapı, ekonomik denge, bunların hepsi gözetilmeli.



Biz ilke olarak EYT'li kardeşlerimizin sorununun çözümünü arzuluyoruz.



Ve şuanda da hükümet nezdinde bu konuda gerekli girişimlerin yapıcı bir şekilde yapılmasında da memnuniyet duyuyoruz."



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