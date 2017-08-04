Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, savaş, darbe, nükleer saldırı ve doğal afet hallerinde Meclis'in çalışmaya devam etmesi için şu anki yerleşkenin altında bir bina yapılacağını açıkladı. Kahraman, yeni bir Meclis yapımı veya taşınmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Savaş, darbe girişimi, nükleer saldırı veya doğal afetler… Tüm bu büyük olaylarda Meclis’in çalışması yer altından devam edecek.



Açıklamayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman yaptı.



Milliyet Gazetesine konuşan Kahraman, 15 Temmuz’daki bombalama hadisesinde sığınakların işe yaramaz olduğunu ve eksiklikleri gördüklerini söyledi. Kahraman, savaş, doğal afet, darbe ve nükleer saldırılara karşı Genel Kurul faaliyetlerinin yürütülmesi için yer altına uzanan yeni bir bina yapılacağını açıkladı.



Bütün ihtiyaçların görülebileceği en az 500 kişinin oturabileceği salon tarzında bir yer yapılacağını vurgulayan Kahraman, iyi bir sığınak yapacaklarını belirtti.



Meclis Başkanı Kahraman, yeni bir Meclis yapımı veya taşınmasının söz konusu olmadığını da söyledi.



Öte yandan TBMM’de ilk bombanın düştüğü yere 15 Temmuz anıtı da dikilecek. Kahraman yaptığı açıklamada, “anıtta şehitlerin isimleri yazılacak, üzerinde hilal ve ay olacak” ifadesini kullandı.



Kahraman Meclis’in güvenliği için her türlü güvenlik tertibatının da alındığını da sözlerine ekledi.



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