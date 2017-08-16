Şovmen Mehmet Ali Erbil önceki gün sabah saatlerinde evinde aniden fenalaştı

Şovmen Mehmet Ali Erbil önceki gün sabah saatlerinde evinde aniden fenalaştı.



Erbil eve çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Hürriyet'in haberine göre, şovmen Erbil hastanede tedavi altına alınırken olayı haber alan yakınları ve arkadaşları hastaneye akın etti.



Erbil dün gece geç saatlere kadar süren tedavisinin ardından taburcu edildi.



Erbil evinde dinlenmeye çekilirken yediği etten zehirlendiği öğrenildi.



ulusal.com.tr