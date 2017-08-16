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Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı

Şovmen Mehmet Ali Erbil önceki gün sabah saatlerinde evinde aniden fenalaştı

Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı

Şovmen Mehmet Ali Erbil önceki gün sabah saatlerinde evinde aniden fenalaştı.

Erbil eve çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hürriyet'in haberine göre, şovmen Erbil hastanede tedavi altına alınırken olayı haber alan yakınları ve arkadaşları hastaneye akın etti.

Erbil dün gece geç saatlere kadar süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Erbil evinde dinlenmeye çekilirken yediği etten zehirlendiği öğrenildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #mehmet ali erbil #hastane
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