Şovmen Mehmet Ali Erbil önceki gün sabah saatlerinde evinde aniden fenalaştı.
Erbil eve çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hürriyet'in haberine göre, şovmen Erbil hastanede tedavi altına alınırken olayı haber alan yakınları ve arkadaşları hastaneye akın etti.
Erbil dün gece geç saatlere kadar süren tedavisinin ardından taburcu edildi.
Erbil evinde dinlenmeye çekilirken yediği etten zehirlendiği öğrenildi.
ulusal.com.tr
Şovmen Mehmet Ali Erbil önceki gün sabah saatlerinde evinde aniden fenalaştı
Şovmen Mehmet Ali Erbil önceki gün sabah saatlerinde evinde aniden fenalaştı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.