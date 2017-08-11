"Futbolda şike kumpası" davasında sanıklar hakkında talep edilen "ByLock" programına sağlanan erişim bilgisi raporu, duruşmada okundu. Raporda, tutuklu sanık eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ın, 58 bin 213 kez, bavulcu Mehmet Baransu'nun ise bin 565 kez ByLock'a erişim sağladığı tespiti yer aldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" kurduğu iddiasıyla 20’si tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada, sanıkların örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"a erişim kayıtları okundu.



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında oluşturulan binada görülen duruşmada, Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, bu davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen eski polis memuru Furkan Durmaz’ın emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerini okudu.



Buna göre, Durmaz, ifadesinde, 2008 yılında polis okulunu bitirdikten sonra İstanbul Arnavutköy Polis Merkezi’nde göreve başladığını, buradaki görevi boyunca da Kağıthane’de bir evde 5 polis arkadaşıyla birlikte kaldığını anlattı.



Şike davası sanıklarından Durmaz’ın, şu beyanları dosyada yer aldı:



"Beni bu eve İstihbarat Şube'de çalışan, soyadını hatırlamadığım Gökhan isimli bir polis yerleştirdi. Bu şahsın cemaatçilere ev ayarlamaya çalışan şahıs olduğunu öğrendim. Bu evde perşembe günleri düzenli olarak toplantılar yapılıyor, Fetullah Gülen'in sohbet ve vaaz kasetleri dinleniyordu."



Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne 2009 yılında tayininin çıktığını anlatan Durmaz, emniyette verdiği ifadesinde şu bilgilere yer verdi:



"Burada çalışmaya başladıktan sonra aynı şubede çalışan A.K, benimle ilgilenmeye başladı. Kuran okuyup okumadığımı, namaz kılıp kılmadığımı sordu. Bunları öğretmek amacıyla beni evlere davet etmeye başladı. Bir süre gittikten sonra bu şahısların cemaatçi olduklarını anladım. Fetullah Gülen'in sohbet ve vaazlarını izletiyorlardı. A.K, örgüte eleman kazandırıyordu. Bank Asya'ya el konulacağı gündeme geldiği sırada arabasını satarak parasını bu bankaya yatırdı. Ahmet Karakaya benim de arabamı satarak parasını Bank Asya'ya yatırmam için telkinde bulundu."



İsim verdi



Eski polis memuru Durmaz, savunma dilekçesinde FETÖ’yle bir iltisakının bulunmadığını öne sürdü.



Durmaz, örgüt toplantılarını T.Y'nin kendi evinde düzenlediğini iddia ederek, şunları söyledi:



"Polis memuru sanık T. T, Organize Şube Müdürlüğünde çalışıyordu. Örgüt içerisinde sorumluluğunu bilmiyorum. Organize Şubede polis memuru olarak çalışan sanık T.Y, kendi evinde toplantılar düzenliyordu. T.Y, örgüt adına yaptığı bu toplantılarda gelen şahıslara talimat veriyordu. Organize Şubede çalışan sanık H.A, kendi evinde toplantılar yapıyordu. Organize Şube Müdürünün yeğeni H.A, sonradan komiser oldu. O.D, isimli şahıs beni Kur'an öğretmek amacıyla örgüte kazandıran şahıstır. 2012 yılında H.A. ile komiser oldu. Örgüt içerisindeki konumunu bilmiyorum. S.O. isimli bir polis ile aynı evde kalmaya başladım. ByLock programından bahsetti. Sohbet programı olduğunu söyledi. Google Play'den yükledim ve S.O'yu ekledim. Programı bir süre kullandım. Telefonum yavaşlayınca 6-7 gün sonra kaldırdım."



ByLock'a erişim bilgileri



Mahkeme başkanı Ali Öztürk, bir önceki ara kararda sanıklar yönünden talep edilen ByLock programına erişim kayıtlarını içeren raporun mahkemeye ulaştığını söyledi.



Öztürk'ün duruşmada okuduğu raporda, tutuklu sanık eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ın, kullandığı telefon hatlarında 11 Ağustos 2014 ile 11 Ağustos 1015 arasında 58 bin 213 kere ByLock'a erişim sağladığı tespiti yer aldı.



Raporda, "Futbolda şike kumpası" davasının tutuksuz sanığı bavulcu Mehmet Baransu’nun ise Nazmi Ardıç’la aynı tarihlerde programı yüklediği, 1 Mart 2015’e kadar kullandığı ve toplamda ise bin 565 kez ByLock programına erişim sağladığı bilgisine yer verildi.



Dava dosyasında yer alan sanık ve şüphelilerden Mehmet Aslan'ın iki hattında toplam 49 bin 704 kez, İdris Çağatay Yıldırım'ın 31 bin 172 kez, Furkan Durmaz'ın 927 kez, Ahmet Davulcu'nun 44 bin 741 kez, Haşim Gülal'ın 51 bin 316 kez, Ahmet Kalender'in 3 bin 38 kez, Necmettin Karapınar'ın 11 bin 997 kez, Ahmet Karakaya'nın 498 kez, Mustafa Okumuş'un 285 kez ve Ali Çelik’in 861 kez erişim sağladığı tespiti aktarıldı.



Duruşmada, sanıkların tahliyelerine ilişkin talepler alınıyor.



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