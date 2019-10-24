Mehmet Baransu ile Murat Şevki Çoban'ın yargılamasına devam edildi

Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın 21. celsesine, başka suçtan tutuklu sanık Mehmet Baransu Silivri Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Sanık Murat Şevki Çoban ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, sanıkların avukatları ile Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Milli İstihbarat Teşkilatını (MİT) temsilen Hazine avukatı da hazır bulundu.

Taraflara duruşmada, Cumhuriyet Savcısının Basın Kanunu kapsamında görevsizlik kararı verilerek dava dosyasının İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine yönelik bir önceki celse verdiği mütalaaya ilişkin diyecekleri soruldu.

MGK ve MİT'i temsilen konuşan Hazine avukatı, söz konusu suçun basın suçu olmadığını belirterek, "Suç devlete karşı işlenen suçtur. O yüzden genel mahkemeler yetkilidir. Dosyada görevsizlik kararı verilmeyerek sanıkların cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Sanık Mehmet Baransu da, "Can Dündar'ın yargılandığı davada suçun basın suçu olduğu ve 4 aylık süreye dikkat edilmesi gerektiği hususu Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından belirtilmiştir. Kısacası görevsizlik kararı verilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık Murat Şevki Çoban'ın avukatı Figen Çalıkuşu ise davanın ilk aşamasından bu yana suçun basın suçu olduğunu tekrar ettiklerini ifade ederek, "Savcılık mütalaasını değiştirebilir. Dosyada görevsizlik kararı verilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Ali Dereli de dosyanın geldiği aşamada gerek görev yönünden, gerekse de esas hakkında mütalaada bulunmak üzere dava dosyasının tarafına verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dava dosyasının talep gereği Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aydın tarafından hazırlanan iddianamede, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken, 25 Ağustos 2004 tarihli MGK toplantısı kararının, Taraf gazetesinin 28 Kasım 2013 tarihli nüshasında Baransu'ya ait "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haberle manşetten yayımlandığı belirtiliyor.

İddianamede, gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Çoban ve Baransu'nun, MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ile bilgileri istihsal ve ifşa ettikleri belirtilerek, sanıkların "devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları temin etme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgileri basın yoluyla ifşa etme" suçlarından 30 yıl ikişer aydan 50 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.