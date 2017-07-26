CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu, PKK'lının tabutunu taşıyan HDP Van vekili Tuğba Hezer Öztürk’ün vekilliğini düşürme talebine karşı çıktı. Öztürk'ün vekilliğinin düşürülme nedeninin devamsızlık değil Kürt meselesi olduğunu savunan Bekaroğlu, terörle mücadeleyi de hedef aldı, güvenlik politikalarının yanlış olduğunu belirtti.

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Kızılay’da 34 yurttaşın hayatını kaybetmesine neden olan teröristin tabunu omuzlayan HDP’li vekile CHP’li Mehmet Bekaroğlu sahip çıktı.



CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, HDP Van vekili Tuğba Hezer Öztürk’ün vekilliğinin düşürülmek istenmesine tepki gösterdi.



Bekaroğlu, Tuğba Hezer Öztürk'ün vekilliğinin devamsızlık nedeniyle değil, Kürt meselesinden dolayı düşürülmek istendiğini savundu.



Bekaroğlu’nun sözleri, PKK'nın siyasal uzantısı HDP'lilerin oturduğu sıralardan sık sık alkış aldı.



Bekaroğlu’na göre, terörle mücadele güvenlik politikalarıyla yapılmamalı.





ulusal.com.tr