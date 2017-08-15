15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimlerinden Tümgeneral Mehmet Dişli'nin darbe gecesi bir düğüne davetli olmasına rağmen gitmediği ortaya çıktı. Üstelik düğün de Dişli'nin öz yeğeninin düğünüydü. Mehmet Dişli'nin 15 Temmuz gecesi, ağabeyi olan AKP Milletvekili Şaban Dişli'nin yakın ekibindeki kişilerle de telefon görüşmeleri yaptığı belirlendi

15 Temmuz darbe girişiminde dönemin Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Daire Başkanı olan Tümgeneral Mehmet Dişli'nin, darbe gecesi yeğeninin düğüne davetli olmasına rağmen gitmediği ortaya çıktı.



15 Temmuz günü Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, İstanbul’da Moda Deniz Kulübü’nde Mehmet Şanver’in kızının düğünündeydi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, İstanbul’da Çınar Oteli’nde, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi ile Özel Kuvvetler Komutanı Korg. Zekai Aksakallı ise Ankara’da Gazi Orduevi’nde bir düğün törenindeydiler.



Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin köşesine taşıdığı bilgilere göre o gün Tümgeneral Mehmet Dişli'nin kardeşi Alaattin Dişli’nin oğlu evleniyordu. Darbe gecesi saat 20.30’da Genelkurmay karargâhına giden Dişli, o saatten sonra Sakarya’daki düğüne gitmek yerine Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın yanına gitti.



Mehmet Dişli, 15 Temmuz gecesini düğün salonunda değil, darbenin merkez üssü olan Akıncı Üssü’nde geçirdi.



HTS kayıtlarına göre Mehmet Dişli, Akıncı Üssü’nden düğün sahibi kardeşi Alaattin Dişli ile görüştü. Ancak AKP milletvekili olan kardeşi Şaban Dişli ile görüşmedi. Şaban Dişli, Mehmet Dişli'yi aramasına rağmen görüşemediklerini söyledi. Ancak Mehmet Dişli'nin Şaban Dişli'nin ekibindeki Fatih Danacı ile 4 kez görüştüğü tespit edildi.



Mehmet Dişli darbe gecesi Yurtta Sulh Konseyi üyesi olan Akın Öztürk, Orhan Yıkılkan, Doğan Öztürk, Ramazan Gözal, Levent Türkkan, Kubilay Selçuk gibi isimlerle de çok sık görüşmeler yaptı.



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