Körfez turunun ardından Ankara'da basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in görevden alındığıyla ilgili iddialar hakkında ilk kez konuştu.

Mehmet Görmez'in istifa ettiği iddiası

Erdoğan konuyla ilgili bir soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

Şu anda henüz böyle atılmış bir adım söz konusu değil. Fakat geleceğe yönelik sayın başkanın farklı bir görevle devam şeklinde bir talebi söz konusu.

Bu da tabi ki Sayın Başbakan'la görüşülerek değerlendirilecek bir konudur. Ama şu an Sayın Başkan'ın görevden alınması ya da ayrılması söz konusu değildir.



Katar'da krizi

Katar krizini ele alma fırsatını bulduk, diğer bölgesel sorunları değerlendirme imkanını yakaladık. Meselesinin çözümü noktasında neler yapabileceğimizi birlikte istişare ettik. Yıkmak kolay, yıkılanı yeniden inşa etmek ise çok zordur. Ziyaretimiz, güveni yeniden inşa yolunda önemli bir adım.

Katar'ın takındığı olumlu tavır, takdire şayandır. Suudi Arabistan'daki görüşmelerde beklentilerimizi ifade ettik. Beklentimiz, İslam dünyasında birliğin beraberliğin kalıcı olması. Bu tür olaylara fırsat verilmemeli."

"Üs konusu, gerek Suudi Arabistan gerekse Kuveyt'te gündeme gelmedi. Katar'da gündeme gelmesi tabii idi. Orada, daha neler yapabileceğimizi görüşme imkanımız oldu, bunları görüştük. Bir diğer yandan Katar'ın son dönemde özellikle takındığı bu olumlu tavır takdire şayandır."





"Mescid-i Aksa tüm Müslümanların gözbebeğidir"



"Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail yönetiminin uyguladığı kısıtlamaların kabul edilemez olduğunu ifade ettik." diyen Erdoğan, "Müslümanların ibadet hakkını yok sayan, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ihlal eden bu adımlar gerilimi daha da tırmandırmaktır. İbadetlerini yapmaya gelen Müslümanları teröristlerle eş tutmak büyük bir akıl tutulmasıdır." şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail bu tür hukuk tanımazlıklarla sadece kendine değil tüm bölgeye zarar veriyor. Mescid-i Aksa, tüm Müslümanların gözbebeğidir. Kutsallarımızın ayaklar altına alınmasına sessiz ve tepkisiz kalamayız." dedi.

"Bir an önce İsrail yönetiminde aklıselimin galebe çalmasını temenni ediyoruz." diyen Erdoğan, "Kudüs'ü muhafaza için kurulan İslam İşbirliği Teşkilatının Zirve Dönem Başkanı olarak bir kez daha İsrail'i hukuka, yerleşik teamüllere ve insani değerlere uygun davranmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.



S-400 görüşmeleri

(Rusya ile S-400 görüşmeleri hakkında) Niye endişe verici olsun? Her ülke kendi güvenliği için belli tedbirleri almak zorundadır. Bu güvenlik önlemlerini nereden alırsa oradan almak zorundadır. Amerika'yla da belli görüşmeleri de yaptık. S-400'lerle ilgili de görüşmeleri yaptık. Farklı silahlar kullanıldığında endişe vermiyor, S-400 kullanılınca endişe veriyor. Patriot kullanılınca endişe vermiyor. Biz kiminle ortak üretime girebilirsek bunu tercih ederiz. Türkiye artık güvenlik noktasındaki bütün simülasyonlarını buna göre yapıyor. Zaten görüşmeler büyük ölçüde tamamlandı.





