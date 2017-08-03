Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden emekliliğini isteyerek ayrılan Prof. Dr.Mehmet Görmez'in İstanbul'da kurulacak Uluslararası İslam Üniversitesi rektörlüğüne atanacağı belirtiliyor.
Sabah gazetesinin haberine göre, Görmez'in başına geçeceği İslam Üniversitesi Türkçe, Arapça ve İngilizce eğitim yapacak, Müslüman ülkelerden de öğrenci kabul edilecek.
NE OLMUŞTU
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez emekliye ayrılmıştı.
Edinilen bilgiye göre, Görmez'in "emekliye ayrılma" talebini içeren dilekçesi, Başbakanlık tarafından kabul edildi.
Diyanet İşleri başkanlığına, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş vekalet ediyor.
Emekliliğini isteyerek Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ayrılan Mehmet Görmez’in yeni görevinin netleştiği konuşuluyor
Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden emekliliğini isteyerek ayrılan Prof. Dr.Mehmet Görmez'in İstanbul'da kurulacak Uluslararası İslam Üniversitesi rektörlüğüne atanacağı belirtiliyor.
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