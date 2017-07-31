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Mehmet Malbora tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Atatürk büstüne saldıran seyyar satıcı Mehmet Malbora tutuklandı

Mehmet Malbora tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Atatürk büstüne saldıran seyyar satıcı Mehmet Malbora tutuklandı

Etiketler; #Mehmet Malbora #şanlıurfa #siverek
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