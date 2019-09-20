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Mehmet Perinçek Aydınlık'a yazdı: Rus devletinin üzerinde çalıştığı gizli plan

Moskova Devlet Üniversitesi Konuk Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Perinçek, Aydınlık Gazetesi'nde Rus Devleti'nin üzerinde çalıştığı gizli planı kaleme aldı. Rusya, çöken Büyük Ortadoğu Projesi'nin ardından bölgede birliği sağlamak için Sunni-Şii Tasavvufu ile Ortadoks Hristiyanlığı'nı kullanmayı hedefliyor. Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Mevlana ile yozlaşmış aşırılık yanlısı dini grupların etkisini kırmayı amaçlıyor.

Mehmet Perinçek Aydınlık'a yazdı: Rus devletinin üzerinde çalıştığı gizli plan

Amerika'nın BOP'u çöktü.  2000'lerin başında ABD Büyük Ortadoğu Projesi'ni hayata geçirdi. ABD kışkırtmalarıyla Tunus, Mısır ve Libya'da rejim değişikleri yaşandı. Suriye ise bölge ülkelerinin desteğiyle direndi.

ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi çöktü. BOP'un yarattığı etnik bölücülük ve Vahhabilik ise bölgede kendini muhafaza ediyor.

Atlantik Cephesi bütün dünyada olduğu gibi Batı Asya ve Kuzey Afrika'da da zemin kaybediyor.

Washington yönetimi ise İslam dünyasını kontrol altına almak için yeni planlar geliştirilmeye başladı.

Rus Devleti ise ABD'nin planlarına alternatif bir Ortadoğu ve Kuzey Afrika Planı yarattı.

Plana göre, ABD'nin yeni projelerini engellemek ve Avrasya seçeneğini hayata geçirmek için manevi alanda Yunus Emre, Mevlana ve Bektaşi geleneği İslam'ın yozlaşmış hali Vahhabiliğin karşısına konuyor.  

Moskova Devlet Üniversitesi Konuk Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Perinçek, Aydınlık Gazetesi'nde plan hakkında bilgi verip planı Türkiye'de tartışmaya açtı.

Mehmet Perinçek yazısında tamamen gizli yürütülen bu projenin bitmiş ve kesinlik kazanmamış olduğunu belirtiyor. Planın tam anlamıyla ideal olduğu konusunda bir iddia olmadığının altını çiziyor.

Perinçek, senaryonun hayata geçirilmesiyle bölge halklarının sömürgecilikten tamamen kurtulmasının hedeflendiğini belirtiyor. Proje Moskova-Ankara-Tahran sacayakları üzerine oturuyor.

Moskova Devlet Üniversitesi Konuk Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Perinçek, raporu hazırlayanların tasavvuf felsefesinin birleştiriciliğine vurgu yaptığını belirtiyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #moskova #mehmet perinçek #aydınlık
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