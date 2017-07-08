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Mehmet Şimşek ve G-20 ülkelerinin bakanları mahsur kaldı

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G-20 zirvesine katılan ülkelerin ekonomi ve maliyeden sorumlu bakanları otellerinde mahsur kaldı. Alman polisi yoğun protesto gösterileri sebebi ve bakanların güvenliklerini gerekçe göstererek otelden çıkmalarına izin vermedi. Uzun süre otelde mahsur kalan bakanlar kısa süre önce otelden polis eşliğinde çıkarak gecikmeli olarak çalışma toplantısına geçtiler.

Mehmet Şimşek ve G-20 ülkelerinin bakanları mahsur kaldı

Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşen G-20 zirvesine protesto gösterileri damga vurmaya devam ediyor. 

Dün akşam saatlerinde yapılması planlanan, katılımcı ülkelerin ekonomi ve maliye bakanlarının çalıştay yemeği güvenlik gerekçesiyle bir saatten fazla gecikmeli başladı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Alman polisi yoğun protesto gösterilerinin olduğunu belirterek katılımcı bakanların kendi güvenlikleri için otelden ayrılmamalarını istedi.

Aralarında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de bulunduğu bakanlar otelde mahsur kaldı.

Sokakların savaş alanına döndüğü otel çevresinde polis güvenlik önlemlerini aldıktan sonra bakanların otelden çıkışına izin verdi. Bakanların çalıştay toplantısı 1 saatten fazla gecikmeli başladı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Mehmet Şimşek #G-20 #bakan
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