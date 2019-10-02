Tümamiral Soner Polat ve Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş komutanımla ilk kez Şam’da görüştük, tanıştık. Irak’a dayatılan savaşa, işgale ve parçalanmaya direnmişler. Mustafa Kemal’in askerleri. Türkiye’nin bağımsızlığına kast edenlere, ülkemiz ve bölgemizi etnik ve mezhep temelinde parçalamak isteyenlere karşı kalkan oldular. ABD’nin BOP, İsrail’in BİP projelerine ve mahalli taşeronlarına karşı sarsılmaz bir iradeyle mücadele ettiler

Onların direncini Ergenekon ve Balyoz kumpaslarıyla kırmak, yıldırmak ve ezmek istediler. Tutsak edildiler. Hapishaneyi bir direniş okuluna dönüştürdüler. Daha çok bilendiler. Silivri duvarlarını yıktılar. Çıktılar ve mücadeleye daha kararlı atıldılar.



SURİYE’YE DESTEK VE ÇÖZÜM SUNDULAR



Suriye’ye dayatılan savaşa karşı ilk lahzadan itibaren karşı çıktılar. Şam düşerse Anadolu’nun düşeceğinin, bölünürse bölüneceğimizin idrakindeydiler. Suriye’nin Emperyalizme karşı verdiği mücadeleye söylem ve eylemleriyle destek verdiler. Kirli savaşın planlarını anlattılar. Çözüm sundular. Savaşın en çetrefilli döneminde Şam’a geldiler. Emevi Camiinde birlikte dua ettik. Aynı Camide olan Hz. Hüseyin’in mübarek başı önünde Kerbala mezalimini konuştuk.



Muhtelif kurumları temsilen Suriye devlet erkanına, Emperyalizm ve Siyonizm’in Doğu Akdeniz için amaçladığı uluslararası işgal, talan ve yayılma politikalarını anlattılar. Savaş üzerinden Kuzey Irak’tan Suriye ve Anadolu üzerinden Akdeniz’e açmak istedikleri İkinci İsrail projesini ve bu plana karşı ortak mücadelenin önemini izah ettiler. Emperyalizm ve Siyonizm’in, Türkiye-Suriye birlikteliği ve güç birliğini hedef aldığını, bu mahfillerin bölgemiz ve Dünya dengelerini değiştirecek ehemmiyette olduğunu bildiklerini, bu sebeple iki ülke arasında dostluğun, kardeşliğin ve işbirliğinin yeniden tesis edilmesi gerektiğinin altını çizdiler.



Suriye tarafı bütün bu önerilere katıldıklarını ifade ettiler. Şam’da kaldıkları süre içinde tanıştıkları her insanın gönlüne taht kurdular. Soner Polat dostumuzun vefat haberini alan Şam’daki dostları büyük bir üzüntü duydular. Saygıyla yâd ettiler. Taziye mesajları ilettiler.



ERDEMLİ CESUR YÜREK VEFAKÂR, NAZİK, LATİF...



Suriye, ardından Rus savaş uçağının düşürülmesinden sonra amaçlanan Şam-Ankara çatışması misali Ankara-Moskova kavgası ve hatta savaşı arzulayanların planlarını boşa çıkardılar. Moskova’ya yaptıkları tarihi ziyaret ile sadece asker ve siyaset erbabı olmadıklarını, birinci sınıf diplomasi üstatları olduklarını ortaya koydular.



Sevgili dostum Amiral Soner Polat ‘her devrin adamı değil her devirde adam gibi adam’dı. “Unutma ki kurşun işlemez umuda gülüm” diye haykıran cesur yürekti. Kutup yıldızı gibi yol göstericiydi. Dirayetli bir asker, kabiliyetli bir komutandı. Mustafa Kemal’in emaneti olan Altı Ok’un amansız savunucusuydu. Çok üstün niteliklere, meziyetlere sahipti. Alçakgönüllüydü. Kumpaslara, baskılara, şantajlara ve ihanetlere karşı Hz. Ali’nin kılıcı Zülfikar gibiydi. Erdemliydi, vefakârdı, nazikti, latifti, sevgi ve saygısıyla yüreğimize meltem gibiydi.



ARKASINDA BIRAKTIĞI PAHA BİÇİLMEZ SERVET



“Bir kişiden bile ‘Soner Polat vatanseverdir...’ sözünü duymak benim için paha biçilmez bir servettir” diye yazmıştı. Ne mutlu sana ki arkanda paha biçilmez büyük bir servet biriktirdin. Şam’da, ‘bidun nas elcennamabtindas” denir. ‘İnsansız cennete bile gidilmez’ manasındadır. Cennete büyük bir vatansever insan gitti. Ona kavuşuncaya kadar eserlerini, köşe yazılarını okuyalım. Askeri, siyasi ve stratejik dehasını öğrenelim, öğretelim. Mücadelesini anlatalım.



ROTAMIZ, BAYRAĞIMIZ OLSUN



“Ben Tarafım” nidası rotamız bayrağımız olsun;



Atatürk ilke ve devrimlerinde tarafım...



Vatan, millet, bayrak kavgası varsa sapına kadar tarafım...



Türkiye’nin milli bütünlüğü ve tam bağımsızlığı konusunda tarafım...



Mehmetçik söz konusu ise kayıtsız koşulsuz tarafım...



İşçinin, emekçinin ve ezilen halkın kavgasında tarafım...



Emperyalizm ile boğuşan tüm milletlerin kavgasında tarafım...



Üretime dayanan milli ekonomi için tarafım...



Senin tarafında olduğum için onur duyuyorum. Hatıran önünde saygıyla eğiliyorum Soner Polat Amiralim...



Mehmet Yuva

Aydınlık