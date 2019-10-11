Mehmetçiğe destek için birleştiler

İşçi, işveren, memur ve iş dünyası temsilcileri cephedeki Mehmetçik için tek yürek oldu.

Mehmetçiğin Fırat’ın doğusundaki Barış Pınarı Harekâtı sürerken toplumun her kesiminden destek açıklamaları geliyor.

Demokratik kitle örgütü, meslek ve iş dünyası temsilcileri de Barış Pınarı Harekâtı’na destek için bir araya geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde yapılan ortak açıklamada Türkiye Barolar Birliği, Türk-İş, Hak-İş, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, TESK, TZOB ve Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu temsilcileri yer aldı.

Ortak hazırlanan açıklamayı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu okudu.

Açıklamada harekâtın amacına da dikkat çekildi.

Hisarcıklıoğlu, harekâtın yerel halk tarafından da desteklendiğini belirtti.

Ortak açıklamada ayrıca harekâtın ardından başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerden gelen tehditlere de değinildi.



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