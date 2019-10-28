"Mehmetçiğe Selam Yürüyüşü" için hazırlıklar tamamlandı
Vatan Partisi yarın Ankara'da yapacağı "Mehmetçiğe Selam Yürüyüşü" için hazırlıklarını tamamladı. Saat 12'de Kızılay Güvenpark'ta başlayacak yürüyüş Anıtkabir'de sona erecek. Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Aykut Diş, bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını cephedeki Mehmetçiğe armağan edeceklerini söyledi.
Cumhuriyet Bayramı'nı cephede savaşan Mehmetçiğe armağan edecekler. Başkomutanın huzuruna çıkacaklar.
Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı, 29 Ekim Salı günü yapacağı "Mehmetçiğe Selam Yürüyüşü"nün hazırlıklarını tamamladı.
Vatan Partisi "Mehmetçiğe Selam Yürüyüşü" için masa çalışması düzenledi. Ankara halkını yürüyüşe davet etti.
Peki yürüyüş nereden başlayacak? Hangi güzergah takip edilecek?
"Mehmetçiğe Selam Yürüyüşü" saat 12'de tam bulunduğumuz noktadan yani Güvenpark'tan başlayacak.
Yürüyüş korteji Kızılay'ı Tandoğan'a bağlayan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan ilerleyecek.
Yürüyüşün son adresi Anıtkabir olacak. Anıtkabir'in Tandoğan girişinden Aslanlı Yola gidilecek ve sonunda da Başkomutan'a selam durarak yürüyüş sona erecek.
HABER: ÇİYDEM DEMİR
KAMERA: UĞUR PİDECİ
ulusal.com.tr
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