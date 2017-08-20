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Mehmetçiğin can dostu kediler

Hakkâri İkiyaka Dağlarında görev yapan mehmetçik operasyon sırasında bulduğu 2 kediye sahip çıktı. 3 yavru dünya getiren kediler 3 bin 400 rakımda mehmetçiğe arkadaşlık ediyor.

Mehmetçiğin can dostu kediler
Oyun oynuyorlar, yemek yiyorlar, tertemiz bir doğada mehmetçiğe arkadaşlık ediyorlar.

Mehmetçik, Hakkâri İkiyaka Dağları'nda bir operasyon sırasında mağarada iki kedi buldu.

Güvenlik güçleri, kedileri Düztepe üs bölgesine getirdi. Olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için yuva da yaptılar.

Mehmetçik, yemeğini de, suyunu da, sevgisini de kedilerden eksik etmiyor.

Dahası, İkiyaka dağlarında terör operasyonu sırasında bulunan kedilerin 3 yavrusu oldu.

Mehmetçiğe iyice alışan, nöbet noktalarını tek tek gezen kediler, askerlerin yanından bir an olsun ayrılmıyor. 

Üs bölgesinde sevimli tavırlarıyla dikkat çeken kediler, arkadaşlık ettiği Mehmetçiğin adeta "can dostu" oldu.


ulusal.com.tr
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